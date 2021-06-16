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Суд взял под стражу водителя автобуса, насмерть сбившего девочку в Химках
Фото: Анна Быкова

Суд взял под стражу водителя автобуса, насмерть сбившего девочку в Химках

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, Химки, улица 9 Мая Карта всех событий

Водителя автобуса, который насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Химках, заключили под стражу. Об этом «Вечерней Москве» рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 16 июня.

По ее словам, Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении водителя под стражу.

Суд взял под стражу водителя автобуса, насмерть сбившего девочку в ХимкахФото: Скриншот с записи камеры видеонаблюдения

Напомним, трагический случай произошел вечером во вторник,15 июня. Рейсовый автобус насмерть задавил 10-летнюю девочку, которая переезжала дорогу на самокате на улице 9 Мая в Химках. Позже в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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