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Анастасия Ракова заявила, что без массовой иммунизации не остановить скачок заболеваемости COVID-19
Фото: Денис Кондратьев

Анастасия Ракова заявила, что без массовой иммунизации не остановить скачок заболеваемости COVID-19

Иван Юминов

Город

Скачок заболеваемости коронавирусом не удастся остановить без завершения массовой иммунизации. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 16 июня.

— Без завершения массовой иммунизации в короткие сроки у нас не получится остановить или как минимум замедлить резкий скачок заболеваемости, — приводит слова заммэра РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и других.

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