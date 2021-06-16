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Поступок Роналду во время Евро-2020 лишил компанию четырех миллиардов долларов
Фото: Twitter/EURO2020

Поступок Роналду во время Евро-2020 лишил компанию четырех миллиардов долларов

Иван Юминов

Общество

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду принес компании Coca-Cola убытки в размере четырех миллиардов долларов во время чемпионата Европы по футболу.

Инцидент произошел во время пресс-конференции с участием нападающего. Перед ним стояли две бутылки газировки, так как Coca-Cola является одним из спонсоров турнира. Роналду отодвинул их и взял в руку бутылку с водой, подняв ее вверх.

Поведение футболиста привело к тому, что капитализация компании снизилась с 242 до 238 миллиардов долларов, отмечает газета The Guardian.

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