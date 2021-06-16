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Тишковец предупредил о небывалой с 1917 года жаре в Центральной России 22 июня
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Тишковец предупредил о небывалой с 1917 года жаре в Центральной России 22 июня

Иван Юминов

Общество

Температура воздуха в Центральной России 22 июня может подняться до 31,8 градуса, чего не было с 1917 года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 16 июня.

— В предстоящие пять суток в Центральной России будет господствовать малооблачный антициклон, из-за чего в ближайшие выходные столбики термометров поднимутся до 30-градусной высоты, а на следующей неделе зной усилится до 30–33 градусов, — рассказал синоптик.

Это, вероятно, позволит повторить рекорд 1917 года, когда столбики термометров 22 июня поднялись до 31,8 градуса. Кроме того, возможно повышение пожароопасности до высокой и чрезвычайной степени на этот период, отмечает Тишковец на странице в Instagram.

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