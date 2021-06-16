СМИ: Внучка Елизаветы II обвинила Меган Маркл в краже имени дочери

Фото: instagram.com/sussexroyal

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис обвинила Меган Маркл в краже имени дочери. Об этом сообщает издание New Idea со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

По информации инсайдера, принцесса еще месяц назад рассказала родственникам, что планирует назвать свою будущую дочь именем Лилибет. Однако теперь так зовут ребенка Маркл и принца Гарри.

Дело в том, что до этого Лилибет называли Елизавету II ее близкие люди, в том числе ее покойный супруг, принц Филипп. По информации британских медиа, принц Гарри и Маркл самостоятельно выбрали имя своей дочери, не спросив королеву. Это стало поводом для очередного конфликта в королевской семье, отмечает New Idea.