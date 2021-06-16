Лесная орхидея зацвела в подмосковных лесах

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Лесная орхидея распустилась в лесах Московской области. Это растение источает душистый и приятный аромат. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

— Такую орхидею можно обнаружить в светлых хвойных, лиственных и смешанных лесах, на опушках и полянах, а также на влажных небогатых почвах, — рассказал зампредседателя правительства региона — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В свою очередь председатель областного комитета Елена Казимир добавила, что аромат, источаемый цветком по утрам и вечерам, стал причиной возникновения второго названия растения — ночная фиалка. Хотя к самим фиалкам растение не имеет никакого отношения, отмечает РИАМО.

Рядом с крупными городами эта орхидея уже почти не растет. Это связано с ее массовым сбором для цветочных букетов.