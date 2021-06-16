Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лесная орхидея зацвела в подмосковных лесах
Фото: klh.mosreg.ru

Лесная орхидея зацвела в подмосковных лесах

Елена Фролова

Общество

Лесная орхидея распустилась в лесах Московской области. Это растение источает душистый и приятный аромат. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

— Такую орхидею можно обнаружить в светлых хвойных, лиственных и смешанных лесах, на опушках и полянах, а также на влажных небогатых почвах, — рассказал зампредседателя правительства региона — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В свою очередь председатель областного комитета Елена Казимир добавила, что аромат, источаемый цветком по утрам и вечерам, стал причиной возникновения второго названия растения — ночная фиалка. Хотя к самим фиалкам растение не имеет никакого отношения, отмечает РИАМО.

Рядом с крупными городами эта орхидея уже почти не растет. Это связано с ее массовым сбором для цветочных букетов.

Читайте также:
орхидеяАндрей Разинлес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте