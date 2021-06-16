Движение в центре Москвы ограничено из-за провала асфальта

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Россия, Москва, Шлюзовая набережная, 18 Карта всех событий

Провал асфальта произошел в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 16 июня.

Уточняется, что инцидент случился в районе дома 18 на Шлюзовой набережной. Движение на этом участке осуществляется по крайним полосам в обоих направлениях.

На месте работает ремонтно-восстановительная бригада, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».