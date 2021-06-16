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Названы округа Подмосковья, где за сутки не зафиксирован ни один случай COVID‑19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Названы округа Подмосковья, где за сутки не зафиксирован ни один случай COVID‑19

Елена Фролова

Общество

Ни одного случая заражения COVID-19 не было зафиксировано в девяти городских округах Московской области за сутки с 15 июня. Всего за это время в регионе были выявлены 1187 случаев заболевания. Данную информацию предоставили в областном оперштабе по ситуации с коронавирусом.

Не было обнаружено случаев заражения COVID-19 в Воскресенске, Звездном городке, Лотошине, Бронницах, Дубне, Лосино-Петровском, Молодежном, Шаховской и Талдомском округе. По одному случаю зафиксировали в Волоколамске, Истре, Можайске, Власихе, Дзержинском, Котельниках, Электрогорске и Реутове. Еще по два зараженных человека обратились за помощью к врачам в Ивантеевке, Фрязине, Солнечногорске, Краснознаменске, Долгопрудном, Кашире, Лобне и Шатуре. По три случая отмечены в Химках и Луховицах.

Лидерами по числу заболевших в Московской области оказались Сергиев Посад и Королев, отмечает РИАМО.

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