Назван топ-5 самых «женских» автомобилей в России

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Эксперты составили рейтинг самых «женских» автомобилей в России. В качестве критерия специалисты взяли долю женщин-владельцев по каждой модели, которую удалось установить по результатам опросов в 2018 – 2020 годах. Чем этот показатель выше, тем наиболее «женской» можно считать машину.

Лидером рейтинга стал японский кроссовер Nissan Juke — доля владелиц у этой модели в России превышает 81 процент. На втором месте оказался корейский KIA Picanto с показателем 74,4 процента. Третье место разделили между собой сразу две машины — Lexus UX и Land Rover Range Rover Evoque с одинаковым результатом (73 процента).

Замыкает пятерку самых популярных автомобилей у россиянок Toyota C-HR, который по показателю недалеко ушел от предшественников (72,3 процента), передает портал «Автостат».