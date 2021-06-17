Движение трамваев по Лесной улице восстановлено после ДТП

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лесная улица, 4с1 Карта всех событий

Возобновлено движение трамваев по улице Лесная. Об этом сообщила в среду, 16 июня, в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение трамваев по улице Лесная восстановлено, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что автомобиль Bentley, который столкнулся с трамваем, погрузили на эвакуатор для дальнейшей транспортировки.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее сообщалось, что около 22:00 в районе дома № 4 на улице Лесная столкнулись автомобиль Bentley и трамвай. По этой причине задерживались трамваи № 7 и 9. По данным Дептранса, водитель Bentley сделал небезопасный маневр и совершил столкновение с общественным транспортом. В результате ДТП никто не пострадал.