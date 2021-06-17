Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сборная Италии первой вышла в плей-офф Евро-2020, обыграв швейцарцев
Фото: twitter.com/euro2020

Сборная Италии первой вышла в плей-офф Евро-2020, обыграв швейцарцев

Юлия Курганова

Спорт

Сборная Италии по футболу одержала победу над командой Швейцарии и первой вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Встреча группы А, которая проходила в Риме, завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Мануэль Локателли (26-я, 52-я минуты), на 89-й минуте еще один мяч забил Чиро Иммобиле.

Сборная Италии продлила беспроигрышную серию до 29 матчей (24 победы, пять ничьих). В 10 последних играх футболисты одержали 10 побед и не пропустили ни одного мяча.

Итальянцы, которые ранее разгромили сборную Турции (3:0), набрали шесть очков и гарантировали себе как минимум второе место в группе и путевку в плей-офф. У сборной Уэльса 4 очка, у швейцарцев — 1, у команды Турции — 0.

В заключительном туре группового этапа итальянская команда 20 июня встретится со сборной Уэльса в Риме, в этот же день в Баку состоится матч Швейцария — Турция.

Читайте также:
Евро-2020ШвейцарияИталия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте