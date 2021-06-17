Сборная Италии первой вышла в плей-офф Евро-2020, обыграв швейцарцев

Фото: twitter.com/euro2020

Сборная Италии по футболу одержала победу над командой Швейцарии и первой вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Встреча группы А, которая проходила в Риме, завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Мануэль Локателли (26-я, 52-я минуты), на 89-й минуте еще один мяч забил Чиро Иммобиле.

🇮🇹 Roberto Mancini’s Italy continue their 29-game unbeaten run 🔥#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

Сборная Италии продлила беспроигрышную серию до 29 матчей (24 победы, пять ничьих). В 10 последних играх футболисты одержали 10 побед и не пропустили ни одного мяча.

Итальянцы, которые ранее разгромили сборную Турции (3:0), набрали шесть очков и гарантировали себе как минимум второе место в группе и путевку в плей-офф. У сборной Уэльса 4 очка, у швейцарцев — 1, у команды Турции — 0.

В заключительном туре группового этапа итальянская команда 20 июня встретится со сборной Уэльса в Риме, в этот же день в Баку состоится матч Швейцария — Турция.