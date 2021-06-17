«У нас же деды воевали»: Зеленский обратился к Путину из-за Донбасса

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами. Текст интервью опубликован на официальном сайте главы государства.

Украинский глава государства напомнил, что на прошлой неделе президент России сказал, что ему «есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским» Путин отметил, что в двусторонних отношениях накопилось много проблем, которые требуют обсуждения.

— У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой (повестка дня — прим. «ВМ»), давай встретимся. Все четко понимают — есть война, она на Донбассе, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что у РФ и Украины общая история и русские люди не хотят воевать.

— У нас же деды воевали. Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда, — добавил президент Украины.

Он заявил, что именно российская сторона «оттягивает» начало переговоров, и отметил, что на встрече с Путиным может быть только одна тема для обсуждения — конфликт в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.