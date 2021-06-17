Косметолог рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывает отечность

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Кандидат медицинских наук, косметолог Алиса Шарова сообщила, на какие заболевания может указывать утренняя отечность.

Она отметила, что появление отеков утром связано со свойством жировой клетчатки кожи накапливать жидкость. Особенно активно идет данный процесс, когда человек находится в горизонтальном положении. Чаще всего отеки возникают в области глаз и век, и в некоторых случаях они могут указывать на проблемы со здоровьем. Если у человека никогда не было отеков и они вдруг появились, то следует проверить сердечно-сосудистую систему и почки, сказала врач.

— Утренняя отечность даже в большей степени характерна для заболеваний почек, потому что в течение ночи человек не ходит так часто в туалет, как днем, жидкость накапливается. Почкам сложнее работать ночью, в горизонтальном положении, плюс гормональный фон в ночное время может меняться. Сердечные отеки в меньшей степени бывают утренние: сердцу, наоборот, тяжелее работать днем, когда нагрузка больше, — рассказала Шарова в интервью радио Sputnik.

По словам косметолога, жара тоже может стать причиной появления отеков, потому что человек начинает пить много жидкости, а высокая температура заставляет организм запасать воду.

Чтобы избежать отеков, необходимо придерживаться здорового образа жизни и правильного питания, подчеркнула врач. Нужно исключить из вечернего приема пищи алкоголь, соленые, острые и пряные продукты, так как они будут способствовать удержанию жидкости и усилению отечности.

Шарова рассказала, что устранению утренних отеков помогает умывание ледяной водой и охлажденными специальными косметическими средствами. А вот лед лучше не использовать, потому что он может травмировать кожу. Также можно сделать ручной массаж лица, чтобы быстрее убрать жидкость.