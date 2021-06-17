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Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособности экономик мира
Фото: pixabay.com/ru

Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособности экономик мира

Юлия Курганова

Экономика

Россия поднялась на 45-е место в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик мира 2021 года, который был составлен Международной бизнес-школой IMD. В прошлом году РФ была на пять позиций ниже.

Отмечается, что ближайшими соседями России в данном списке оказались Греция и Чили. Лидирует Швейцария, в то время как Сингапур опустился с первой строчки на пятую. Среди экономик постсоветского пространства в этом году лучший результат показал Казахстан, который попал на 35 строчку (годом ранее эта страна занимала 42-е место).

Вице-президент Центра стратегических разработок Диана Каплинская уточнила, что движение России можно охарактеризовать как «восстановление позиций», потому что страна была на 45-ой строчке в 2018-2019 годах. По мнению специалистов, улучшение показателей РФ в рейтинге связано с развитием финансового сектора, инфраструктуры здравоохранения и ростом технологического экспорта.

Эксперты поясняют, что главными сдерживающими факторами для поднятия в данном рейтинге для России являются вопросы эффективности экономики, деловая среда и качество институтов управления. Изменить ситуацию помогут структурные реформы и работа с человеческим капиталом, сообщают «Известия».

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