Дерматолог рассказал, что делать при солнечном ожоге

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Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал, как правильно ухаживать за кожей при солнечном ожоге.

Он отметил, что зачастую стремление загореть побыстрее и посильнее оборачивается солнечными ожогами. Чтобы их избежать, необходимо пользоваться защитными кремами и стараться бывать на солнце утром до 10-11 часов и вечером после 17. Медик объяснил как действовать, если кожа все-таки обгорела, покраснела и появились болезненные ощущения.

— Самое первое — вы должны убежать от солнца, причем убежать не просто под навес, потому что там будет воздух той же температуры, и это пагубно воздействует на кожу в этой ситуации, а бежать в закрытое от солнца помещение, где температура будет ниже. Если нет такой возможности, необходимо накрыться одеждой, которая максимально защитит от ультрафиолета, в идеале это будет хлопковая одежда и желательно смочить ее в холодной воде, — рассказал Арканников в интервью радио Sputnik.

Затем, по словам врача, нужно принять холодный душ. Прохладная вода поможет снять раздражение, успокоит кожу, снизит температуру тела и остановит само развитие ожога. При этом следует избегать сильных струй, чтобы еще больше не травмировать кожу. Дерматолог добавил, что если боль от ожога не проходит, то можно принять любой обезболивающий препарат.

Арканников назвал еще один обязательный пункт — увлажнение кожи, причем не сметаной или кефиром, а увлажняющими кремами, желательно с витамином E, экстрактом ромашки, соком алоэ и пантенолом.

Он добавил, что когда пройдет покраснение, жжение и другие болезненные ощущения, то можно будет снова загорать, но соблюдая меры предосторожности.