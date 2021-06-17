Трамп назвал Россию победителем саммита в Женеве

Фото: Whitehouse

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что Вашингтон ничего не получил от саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, а для Кремля встреча прошла хорошо.

— Мы ничего не получили, дали сцену России. Я думаю, это был хороший день для России, — заявил он в интервью в эфире канала Fox News.

Бывший президент отметил, что США не смогли остановить «Северный поток — 2», что было «очень важно сделать».

Также Трамп подчеркнул, что российско-американские отношения могли бы быть «невероятными», так как у РФ «очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов», передает РИА Новости.

В среду, 16 июня, в Женеве состоялся саммит Россия — США. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.