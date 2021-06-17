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Синоптики сообщили о теплой и солнечной погоде в Москве 17 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптики сообщили о теплой и солнечной погоде в Москве 17 июня

Юлия Курганова

Город

В четверг, 17 июня, в столичном регионе будет теплая и солнечная погода. Осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 24-26 градусов. В Подмосковье температура ожидается 22-27 градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что содержание кислорода в приземном слое воздуха повышенное в утренние, и в пределах нормы в дневные часы. Повышенный фон атмосферного давления может провоцировать сосудистые спазмы, «скачки» артериального давления и головные боли. Гипертоникам, гипотоникам, людям с нейроциркуляторной астенией нужно контролировать артериальное давление, принимать лекарство, рекомендованное врачом. Положительное действие на общее состояние могут оказывать и различные домашние методы: контрастный душ, ванны с ароматическими, растительными добавками.

Лето для многих людей является наиболее благоприятным периодом, метеообусловленные осложнения хронических заболеваний снижаются почти в 1,5-2 раза. Поэтому эта пора наиболее эффективна для повышения общей сопротивляемости и закаливания организма.

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