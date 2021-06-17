«Техноград» запустит онлайн-курс по маркетингу в социальных сетях

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» открывает запись на онлайн-курс «Маркетолог в социальных сетях. С нуля до middle».

Программа, в рамках которой слушатели смогут узнать о методах развития аккаунтов в соцсетях, состоит из семи еженедельных вебинаров.

— Данный курс поможет начинающим и опытным маркетологам повысить квалификацию в направлении SMM и сразу использовать полученные знания на практике, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Первое занятие запланировано на 22 июня. На нем участники узнают об основах маркетинга в digital-среде. Темой второго вебинара станут цели, которые необходимо учитывать маркетологам, а также три ключевые SMM-стратегии.

На третьем занятии ученики научатся подготавливать контент для социальных сетей. Учиться настраивать таргетированную рекламу будут на четвертом вебинаре.

Пятое занятие будет посвящено продвижению продукта через блогеров и популярные сообщества. На шестой онлайн-встрече слушателям расскажут, зачем нужен личный бренд SMM-специалиста и как его развивать.

Записаться на курс могут все желающие, для этого не требуется никакая специальная подготовка. Руководителем программы стал маркетолог, глава digital-агентства и руководитель SMM-направления в комитете по рекламе Московской ассоциации предпринимателей Михаил Ветренко, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ запустил подкаст «Мы вам перезвоним!».