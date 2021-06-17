Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Техноград» запустит онлайн-курс по маркетингу в социальных сетях
Фото: Pixabay

«Техноград» запустит онлайн-курс по маркетингу в социальных сетях

Полина Долганова

Город

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» открывает запись на онлайн-курс «Маркетолог в социальных сетях. С нуля до middle».

Программа, в рамках которой слушатели смогут узнать о методах развития аккаунтов в соцсетях, состоит из семи еженедельных вебинаров.

— Данный курс поможет начинающим и опытным маркетологам повысить квалификацию в направлении SMM и сразу использовать полученные знания на практике, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Первое занятие запланировано на 22 июня. На нем участники узнают об основах маркетинга в digital-среде. Темой второго вебинара станут цели, которые необходимо учитывать маркетологам, а также три ключевые SMM-стратегии.

На третьем занятии ученики научатся подготавливать контент для социальных сетей. Учиться настраивать таргетированную рекламу будут на четвертом вебинаре.

Пятое занятие будет посвящено продвижению продукта через блогеров и популярные сообщества. На шестой онлайн-встрече слушателям расскажут, зачем нужен личный бренд SMM-специалиста и как его развивать.

Записаться на курс могут все желающие, для этого не требуется никакая специальная подготовка. Руководителем программы стал маркетолог, глава digital-агентства и руководитель SMM-направления в комитете по рекламе Московской ассоциации предпринимателей Михаил Ветренко, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ запустил подкаст «Мы вам перезвоним!».

Читайте также:
«Техноград»онлайн-обучениесоциальные сети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте