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Эксперты оценили нюансы встречи Путина и Байдена
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Эксперты оценили нюансы встречи Путина и Байдена

Елена Фролова

Политика

Дальнейшие пути развития двусторонних отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки должны обрисовать итоги встречи лидеров этих стран Владимира Путина и Джо Байдена. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Первая встреча президентов состоялась в Женеве 16 июня.

— Изначально деловой разговор был перенесен на полчаса. Это свидетельствует о том, что возникли ограничения по времени. Нужно также учитывать возраст американского лидера, — пояснил эксперт.

По его мнению, особенное значение имеют нюансы. Например, кто вошел в состав делегации США. Тот факт, что там присутствовал помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, изначально давал предположения о том, что во время беседы речь зайдет о возвращении американского посла в Москву, отмечает «Экономика сегодня». Не менее важное значение имело присутствие заместителя госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд, в ведении которой находятся вопросы, связанные с ограничениями вооружений, разными соглашениями и стратегическими нюансами.

Тем временем, эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова обратила внимание на то, как вел себя во время встречи Джо Байден, а именно на его позу и жесты. По мнению эксперта, глава Белого дома, сидевший, скрестив ноги, старался «закрыться» от собеседника. В целом специалист уверена, что подобное поведение в любом деловом разговоре говорит об определенной степени закрытости человека.

В некоторых странах подобная поза даже считается недопустимой в деловой обстановке, отмечает «Царьград». Как подчеркнула Светлана Грохотова, такое положение также может свидетельствовать об отсутствии доверия и стремлении занять некую оборонительную позицию. Большинство психологов считает, что в такой позе человек хуже усваивает информацию, потому что он закрывается не только от собеседника, но и от самого разговора.

В свою очередь, Владимир Путин, по мнению эксперта по деловому этикету, демонстрировал открыть к диалогу и расположение к собеседнику.

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