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Зафиксирован резкий рост продаж одежды за первый квартал 2021 года в России
Фото: Pixabay

Зафиксирован резкий рост продаж одежды за первый квартал 2021 года в России

Елена Фролова

Финансы

По результатам первого квартала 2021 года продажи одежды резко выросли. Продолжится ли тенденция к массовому обновлению гардероба среди людей, попробовали разобраться аналитики.

Сектора, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, стали восстанавливаться по мере стабилизации мировой экономики. Снятие многих ограничений и масштабная вакцинация привели к увеличению продаж машин, числа авиаперевозок, забронированных номеров в гостиницах и отелях. При этом самый большой показатель по объему пришелся на продажи одежды.

В мае 2021 года реализация в розницу данных товаров увеличилась на три процента по сравнению с апрелем, а также на 20 процентов относительно 2020 года. Продажи одежды в апреле подскочили на 765 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Уточняется, что в течение весны они поднялись на 229 процентов относительно аналогичного периода 2020 года, отмечает «Экономика сегодня».

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