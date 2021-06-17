Музеи Московского Кремля пригласили гостей на фестиваль «Красная площадь»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Книжный фестиваль «Красная площадь» с 17 по 20 июня состоится в центре столицы. Традиционно его участниками становятся музеи.

На Музейной линии, которая расположилась в ГУМе, посетителей фестиваля ожидает встреча с Музеями Московского Кремля, которые представят свои издания. Среди новинок, которые можно будет увидеть на стенде — «Придворный и бальный костюм в России XVIII — начала XX века» Юлии Уваровой и «Прогулка по Московскому Кремлю: Путеводитель для детей» Елизаветы Титовой.

Большая программа запланирована на субботу, 20 июня. В этот день в «Литературной гостиной» фестиваля пройдут презентации выставок и изданий музеев. Так, кураторы Сергей Орленко и Юрий Зыбалов представят выставочный проект «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий» и каталог к нему. Гостям расскажут о лекциях, детских программах и квестах, подготовленных к выставке. После презентации слушатели смогут принять участие в розыгрыше пригласительных билетов на выставку и фотосессии.

С выставкой «Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже» слушателей познакомит куратор и автор каталога Лариса Пешехонова. Мероприятие завершится розыгрышем каталога с авторской подписью.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.