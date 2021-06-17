Андрей Бочкарев: На базе станций Петровско-Разумовская МЦД создадут транспортный узел

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Окружная Карта всех событий

Единый транспортный узел с возможностью пересадки на метро планируется создать на базе одноименных станций Петровско-Разумовская МЦД-1 и МЦД-3. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проект формирования единого транспортного узла предполагает, что в перспективе существующую станцию МЦД-3 Петровско-Разумовская передвинут ближе к новой станции МЦД-1 и соединят их удобным переходом. Также предусмотрена возможность создания пересадки на метро, — рассказал заммэра.

Создание узла на базе станций заложено в проект планировки территории от станции Окружная до Петровско-Разумовской МЦД-1, уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, в рамках проекта для станции МЦД-1 Окружная запланировано строительство дополнительного вестибюля со стороны Сигнального проезда.

Кроме того, будет продлен внеуличный переход от северного вестибюля станции через Проектируемый проезд № 1566 и возведен новый переход в створе Станционной улицы и Сигнального проезда через пути МЦК.