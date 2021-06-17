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Музей Булгакова представил выставку «От «Белой гвардии» к «Дням Турбиных»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей Булгакова представил выставку «От «Белой гвардии» к «Дням Турбиных»

Ольга Маркова

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Музей Булгакова представляет выставку о превращении романа «Белая гвардия» в пьесу «Дни Турбиных», а прозаика М. А. Булгакова — в популярного драматурга. Выставка открыта в Доме-музее К. С. Станиславского.

Когда в 1926 году Булгаков получил приглашение во МХАТ, он уже работал над пьесой по роману «Белая гвардия». Инсценировка объединила драматурга-новичка и молодых актеров и режиссеров студии, искавших современный репертуар.

Булгаков переделал пьесу «под сцену». Но даже это не стало для произведения «легкой тропой в жизнь» — спектакль несколько раз был на грани запрета. И все-таки постановка «Дни Турбиных» с неизменным успехом шла до 1941 года.

Выставка открыта с 17 июня по 22 августа, сообщается на сайте музея.

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