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Жара и засуха: москвичам пообещали субтропики в выходные
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жара и засуха: москвичам пообещали субтропики в выходные

Рафаэль Залян

Город

Несмотря на то, что первая половина июня принесла в столицу около половины месячной нормы осадков, конец текущего месяца ознаменуется мощной волной тепла. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, начиная с пятницы, 18 июня, воздушные массы в Москве начнут активно прогреваться, и ближе к выходным температура достигнет 28–31 градуса с отметкой «плюс»:

— Конец рабочей недели и предстоящие выходные будут не только жаркими, но и даже засушливыми.

Благодарны такой расстановке, как заметил синоптик, москвичи должны быть готовы к азорскому антициклону, расширяющему с каждым днем свое субтропическое влияние.

— Если говорить подробно, то в пятницу, 18 июня, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода: ночью — плюс 15–17 градусов, днем — плюс 26–28, ветер южный, умеренный, — рассказал Голубев.

В субботу, 19 июня, Москву ждет малооблачная погода. Ночные температуры достигнут показателей плюс 16–18, а дневные — плюс 27–29, ветер будет дуть южный, умеренный.

Еще жарче, по словам синоптика, будет в воскресенье, 20 июня. В течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. В ночное время суток столбики термометра покажут плюс 17–19 градусов, днем — плюс 28–30, ветер южный, умеренный.

— Можно сказать, что к нам идет засуха, поэтому перед выходом на улицу не забывайте надевать головной убор, — посоветовал метеоролог.

Погожие и солнечные дни ожидают горожан и в начале новой недели.

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