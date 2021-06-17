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За сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавируса
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За сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавируса

Полина Долганова

Общество

За последние сутки в России выявили 14 057 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

За сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Более 15 процентов заболевших граждан не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа специалисты зафиксировали 416 летальных исходов. Полностью выздоровели 11 205 человек.

За сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших продолжает лидировать Москва. Там было выявлено 6195 новых случаев заболевания за прошедшие сутки.

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