За сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 14 057 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.
Более 15 процентов заболевших граждан не имели клинических проявлений болезни.
За последние 24 часа специалисты зафиксировали 416 летальных исходов. Полностью выздоровели 11 205 человек.
По количеству заболевших продолжает лидировать Москва. Там было выявлено 6195 новых случаев заболевания за прошедшие сутки.
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