Акция «Ромашка Победы» пройдет в Музее Победы
Музей Победы 20 июня приглашает посетителей в Зал Полководцев. Здесь пройдет акция «Ромашка Победы. Семейная история войны», в которой примет участие Творческое объединение писателей и музыкантов Made Inside.
Основываясь на интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, поэты написали стихотворения о Победе. Каждый из них разговаривал с ветераном, а затем, используя реальные воспоминания о фронтовых буднях, создал свое стихотворение.
К каждому произведению написана музыкальная композиция.
Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.