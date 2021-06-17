Акция «Ромашка Победы» пройдет в Музее Победы

Фото: Александра Учаева / Вечерняя Москва

Музей Победы 20 июня приглашает посетителей в Зал Полководцев. Здесь пройдет акция «Ромашка Победы. Семейная история войны», в которой примет участие Творческое объединение писателей и музыкантов Made Inside.

Основываясь на интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, поэты написали стихотворения о Победе. Каждый из них разговаривал с ветераном, а затем, используя реальные воспоминания о фронтовых буднях, создал свое стихотворение.

К каждому произведению написана музыкальная композиция.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.