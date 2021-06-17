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Андрей Бочкарев сообщил, что более 20 социальных объектов ввели в Москве с начала года
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Андрей Бочкарев сообщил, что более 20 социальных объектов ввели в Москве с начала года

Михаил Алимов

Город

На территории столицы с начала 2021 года построено и введено в эксплуатацию 22 объекта социальной инфраструктуры. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В столице с начала года силами города и инвесторов построено и введено в эксплуатацию 22 социальных объекта общей площадью свыше 120 тысяч «квадратов», включая восемь детских садов, три школы, три объекта здравоохранения, семь спортивных и один культурный объект, — заявил он.

По словам Бочкарева, весомый вклад в строительство таких объектов вносят инвесторы. На их средства возведены 14 внебюджетных социальных сооружений.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что хочет сделать российскую столицу «лучшим местом на земле», в том числе за счет объектов социальной инфраструктуры.

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