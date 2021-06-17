Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Металлические гаражи на площади 100 квадратов загорелись на юге Москвы
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Металлические гаражи на площади 100 квадратов загорелись на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 12Г Карта всех событий

Шесть металлических одноэтажных гаражей загорелись на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 17 июня.

По данным источника, пожар произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 12г. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Источник «ВМ» в экстренных службах уточнил, что была угроза распространения огня на соседние гаражи.

Позже факт пожара подтвердили в пресс-службе столичного МЧС.

— По данным спасателей, в 12:59 огонь был локализован, а в 13:00 ликвидирован, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

Читайте также:
гаражпожарспасатели
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте