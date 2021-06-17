Металлические гаражи на площади 100 квадратов загорелись на юге Москвы

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 12Г Карта всех событий

Шесть металлических одноэтажных гаражей загорелись на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 17 июня.

По данным источника, пожар произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 12г. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Источник «ВМ» в экстренных службах уточнил, что была угроза распространения огня на соседние гаражи.

Позже факт пожара подтвердили в пресс-службе столичного МЧС.

— По данным спасателей, в 12:59 огонь был локализован, а в 13:00 ликвидирован, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что информации о пострадавших не поступало.