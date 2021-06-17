Металлические гаражи на площади 100 квадратов загорелись на юге Москвы
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 12Г Карта всех событий
Шесть металлических одноэтажных гаражей загорелись на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 17 июня.
По данным источника, пожар произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 12г. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Источник «ВМ» в экстренных службах уточнил, что была угроза распространения огня на соседние гаражи.
Позже факт пожара подтвердили в пресс-службе столичного МЧС.
— По данным спасателей, в 12:59 огонь был локализован, а в 13:00 ликвидирован, — отметили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что информации о пострадавших не поступало.
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