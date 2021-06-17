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Детскую и спортивную площадки на набережных благоустроят на западе Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Детскую и спортивную площадки на набережных благоустроят на западе Москвы

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово Карта всех событий

Детскую и спортивную площадки на набережных между мостами Богдана Хмельницкого и Новоарбатским в районе Дорогомилово планируется обновить в августе 2021 года. Об этом рассказал депутат муниципального округа Артур Луцишин.

— В августе 2021 года планируется изменить габариты детской и спортивной площадок на набережных, полностью заменить оборудование и покрытие. Площадь пространства для детского отдыха составит 260,8 квадратного метра, а спортивной площадки — 196,2 квадратного метра, — сказал он.

Также на набережных от моста Богдана Хмельницкого до Новоарбатского продолжается обустройство велодорожек, которое началось в прошлом году. В июле 2021 года на этом участке переместят часть светофоров, которые подпадают под трассировку дорожек.

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