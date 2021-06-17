Гидрометцентр предупредил, что аномальная жара придет в Москву с 19 июня

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Аномальная жара наступит в Москве с 19 по 22 июня. Воздух прогреется до 30 - 33 градусов. Об этом в среду, 17 июня, предупредил Гидрометцентр.

— Значения средней суточной температуры в выходные превысят климатическую норму на 4-5 градусов. В начале следующей недели жара еще немного усилится.Ожидается, что дневные показания термометров в Москве 19-22 июня будут близки к абсолютным максимумам, — говорится в предупреждении.

Центр заявил, что индекс УФ достигнет интервала 6-8, поэтому стоит позаботиться о защите кожи и глаз от излучения.

Также отмечается, что 20 июня настанет день летнего солнцестояния — начинается пора самых длинных дней и самых коротких ночей. От этого воздух будет больше прогреваться.