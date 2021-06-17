Поезд в столичном метро экстренно остановили из-за упавшей на рельсы собаки
Россия, Москва, метро Марьино Карта всех событий
Машинист поезда метро применил экстренное торможение на станции «Марьино» из-за упавшей на путь собаки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в четверг, 17 июня.
Питомца оперативно достали, его жизни ничего не угрожает.
— Просим пассажиров соблюдать правила метрополитена и провозить животных в переносках, сумках и других предназначенных для транспортировки предметах, — отмечается в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
В ведомстве уточнили, что движение на Люблинско-Дмитровской линии осуществляется в соответствии с графиком.
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