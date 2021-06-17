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В Галерее классической фотографии пройдет экскурсия по выставке «ФотоТоп»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Галерее классической фотографии пройдет экскурсия по выставке «ФотоТоп»

Ольга Маркова

Развлечения

Галерея классической фотографии 19 июня приглашает посетителей на кураторскую экскурсию по выставке «ФотоТоп». Ее участники узнают, кто в топе российских фотографов и какие снимки попадают на выставки.

В экспозиции можно увидеть более 200 работ — произведений искусства 85 современных фотохудожников. Они творят в разных направлениях и жанрах: репортаж, психологический портрет, пейзаж и уличная фотография.

Участники экскурсии познакомятся с творчеством наиболее ярких российских фотографов, узнают об их творческих подходах и оригинальных технологиях печати фотографии, а также о том, как создавалась эта выставка и как кураторы отбирают снимки для экспозиции.

Участие в мероприятии — по билетам на выставку, сообщает пресс-служба галереи.

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