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Предприниматели поддержали введение обязательной вакцинации от коронавируса
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Предприниматели поддержали введение обязательной вакцинации от коронавируса

Елена Фролова

Общество

Обязательная вакцинация для граждан, осуществляющих свою деятельность в ряде сфер, связанных с постоянным общением с людьми, необходима на фоне пандемии COVID-19. Только таким образом, можно будет в последствии не вводить жесткие ограничительные меры и быстрее вернуться к нормальному образу жизни. Такого мнения придерживаются московские предприниматели.

По словам члена совета предпринимателей Москвы Екатерины Сойак, она впервые видит подобный плотный диалог между представителями власти и бизнеса по вопросу, связанному с необходимостью сделать прививку от коронавируса. Данной теме были посвящены встреча совета предпринимателей Москвы и множество проведенных обсуждений с городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития.

— Вышедший указ мэра Москвы дает четкое и понятное направление работы и перечень действий, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в настоящее время социальная ответственность каждого конкретного начальника может оказать влияние на исход борьбы с коронавирусной инфекцией. Она также добавила, что бизнес не выдержит повторения ситуации, произошедшей весной 2020 года, отмечает РИАМО.

В свою очередь, член совета предпринимателей Москвы, ресторатор, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров напомнил, что ситуация с числом заболевших коронавирусом в последние дни напряженная.

— Мы можем наблюдать ситуацию с ростом случаев заболеваний, а тяжелых пациентов на ИВЛ в процентном соотношении больше, чем год назад, — пояснил Игорь Бухаров.

Поэтому, по его мнению, у россиян сейчас есть два варианта: либо пережить второй локдаун, который, скорее всего, не вынесет бизнес, либо записаться на вакцинацию.

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