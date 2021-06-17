Песков: В России не идет речь о тотальной вакцинации от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

В России не идет речь о тотальной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, главы регионов используют свои полномочия для введения обязательной вакцинации для ряда сотрудников при скачкообразном распространении COVID-19.

— Здесь все-таки очень важно учитывать нюансы. Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации, речь идет об инструкции главного санитарного врача по региону..., — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие главы исходят из той ситуации, которую можно наблюдать в каждом конкретном регионе в зависимости от роста числа заболевших.

Песков также напомнил, что полномочия руководителям областей были делегированы указом президента.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих москвичей. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора в среду, 16 июня. Решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди лиц трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, которые активно пользуются общественным транспортом и посещают общественные места. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции обязательная вакцинация должна коснуться сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и так далее.