Более 60 единиц медтехники поступило в столичную больницу имени Юдина

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Более 60 единиц нового высокотехнологичного медицинского оборудования получила городская клиническая больница (ГКБ) имени С. С. Юдина. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в четверг, 17 июня.

— Оборудование максимально удобно и для врача, и для пациента, при этом управление им понятно на интуитивном уровне даже без учета специального обучения. Так что работа с такой техникой не только позволяет проводить исследования с высокой точностью, но и доставляет истинное удовольствие, — рассказал заведующий отделением ультразвуковых методов исследований Александр Соколов.

Так, с начала года по контрактам жизненного цикла в ГКБ поставили 55 аппаратов УЗИ для женских консультаций, а также для отделений интенсивной терапии и реанимации. Кроме того, учреждение получило 13 ультразвуковых сканеров премиального класса.

Также в больницу поступили два компьютерных томографа и пять лапароскопических стоек с эффектом 3D для выполнения операций высокого уровня сложности. Оборудование было закуплено в рамках контрактов жизненного цикла, что позволило обеспечить выгодную цену, а также дальнейшее обслуживание на протяжении семи-десяти лет, отмечается на сайте департамента.