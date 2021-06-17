«Обязательно поженимся»: Поплавская сообщила о предстоящей свадьбе
Актриса Яна Поплавская планирует выйти замуж за радиоведущего Евгения Яковлева в 2021 году. При этом артистка заявила, что пока откладывает свадьбу из-за работы.
Поплавская отметила, что торжество уже запланировано, а кольца были куплены еще два месяца назад. Однако в настоящее время актриса работает в МГУ, где в июне студенты сдают сессию. Из-за большой нагрузки и отсутствия времени актриса решила отложить свадьбу.
— В этом году обязательно поженимся. 14 лет назад я получила первое предложение. Вот такое у Жени титаническое терпение, — подчеркнула Поплавская.
По ее словам, в подмосковном поселке Софрино почти закончили ремонт гостевого коттеджа, который стал для актрисы «домом мечты».
— Нас, кстати, окружают два водохранилища. Нам теперь нужна лодка с алыми парусами, чтобы кататься, — добавила актриса.
Напомним, Поплавская состоит в отношениях с Яковлевым с 2007 года. Будущий муж на 12 лет младше актрисы, пишет Teleprogramma.pro.