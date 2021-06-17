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Счет матча Россия — Финляндия показали петербуржцам на запущенных в небо шарах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Счет матча Россия — Финляндия показали петербуржцам на запущенных в небо шарах

Елена Фролова

Спорт

Некоторые жители Санкт-Петербурга узнали об окончательном счете матча второго тура чемпионата Европы по футболу, который провели сборные России и Финляндии 16 июня, благодаря цифрам, появившимся в небе.

Огромные шары с итоговым счетом (1:0 в пользу россиян) были запущены над городом на Неве вечером того же дня. Такую информацию предоставили в пресс-службе администрации Северной столицы. Шары взлетели над стрелкой Васильевского острова сразу по окончании игры. Они были украшены флагами России и Финляндии, а также брендом Петербурга. Такой сюрприз болельщикам подготовили в Комитете по развитию городского туризма.

При этом организаторы собираются запускать подобные шары после каждого проведенного в Северной столице матча Евро-2020, отмечают «Невские новости».

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