Счет матча Россия — Финляндия показали петербуржцам на запущенных в небо шарах

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Некоторые жители Санкт-Петербурга узнали об окончательном счете матча второго тура чемпионата Европы по футболу, который провели сборные России и Финляндии 16 июня, благодаря цифрам, появившимся в небе.

Огромные шары с итоговым счетом (1:0 в пользу россиян) были запущены над городом на Неве вечером того же дня. Такую информацию предоставили в пресс-службе администрации Северной столицы. Шары взлетели над стрелкой Васильевского острова сразу по окончании игры. Они были украшены флагами России и Финляндии, а также брендом Петербурга. Такой сюрприз болельщикам подготовили в Комитете по развитию городского туризма.

При этом организаторы собираются запускать подобные шары после каждого проведенного в Северной столице матча Евро-2020, отмечают «Невские новости».