Создатели «Спутника V» представят укол против индийского штамма COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Разработчики российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» представят второй укол против индийского штамма вируса. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины в четверг, 17 июня.

Второй укол планируют показать другим производителям вакцин в ближайшее время. В заявлении подчеркивается, что будущее стоит за «коктейлями» вакцин», их комбинациями из различных уколов.

Создатели уточнили, что после презентации предложат другим производителям использовать их укол против индийского штамма коронавируса.