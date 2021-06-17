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Создатели «Спутника V» представят укол против индийского штамма COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Создатели «Спутника V» представят укол против индийского штамма COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

Разработчики российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» представят второй укол против индийского штамма вируса. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины в четверг, 17 июня.

Второй укол планируют показать другим производителям вакцин в ближайшее время. В заявлении подчеркивается, что будущее стоит за «коктейлями» вакцин», их комбинациями из различных уколов.

Создатели уточнили, что после презентации предложат другим производителям использовать их укол против индийского штамма коронавируса.

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