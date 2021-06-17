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Познер отметил, что статус Путина стал выше после женевского саммита
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Познер отметил, что статус Путина стал выше после женевского саммита

Елена Фролова

Политика

После встречи с американским лидером Джо Байденом президент России Владимир Путин повысил свой статус в глазах всего мира. Такого мнения придерживается телеведущий Владимир Познер.

По его словам, не нужно рассматривать прошедший саммит как спортивное состязание. При этом он добавил, что в этом смысле главу нашего государства можно поздравить с победой.

— Вообще об этом неуместно говорить, как о соревновании. Выходит, что наше общество пытается превратить политику в спортивное состязание. А если говорить о необходимости добиться улучшения отношений, то нужно исходить не из стремления кого-то переиграть, а из желания преодолеть преграды, — пояснил Владимир Познер.

Он обратил внимание на то, что не рассматривает прошедший диалог лидеров двух стран с позиции, кто кого переиграл.

— Другое дело, что после этой деловой беседы повысилось положение президента России в глазах мировой общественности. Встречаться тет-а-тет с главой Белого дома — неважно с каким — это признание твоего положения, — подчеркнул телеведущий.

Владимир Познер также добавил, что его удивило в высказываниях Джо Байдена. Во-первых, то, что американский лидер назвал США и Россию двумя великими державами, хотя в последнее время последней в этом звании отказывают. Также телеведущего удивило, что президент США кивнул в ответ на вопрос, доверяет ли он Владимиру Путину, отмечает ИА «НСН».

Тем временем, немецкие журналисты утверждают, что глава Белого дома допустил ошибку после встречи с лидером Российской Федерации. Во время итоговой пресс-конференции он случайно назвал российского президента именем бывшего лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Журналисты указали на тот факт, что Джо Байден всегда пытается избегать каких-либо параллелей, связанных с 45-м президентом США, однако в этот раз он допустил ошибку, упомянув его имя.

Вместе с тем Джо Байден допустил оплошность при обсуждении приоритетов, стоящих перед Россией и Соединенными Штатами в сфере международных отношений, сообщает Newinform со ссылкой на Business Insider.

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