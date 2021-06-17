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Вирусолог Альтштейн оценил вероятность введения локдауна в Москве
Фото: Youtube / RT Россия

Вирусолог Альтштейн оценил вероятность введения локдауна в Москве

Иван Юминов

Город

Локдаун в Москве вряд ли будет введен в ближайшее время. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в четверг, 17 июня.

— Вряд ли в ближайшее время будет локдаун, но это решение властей. Сейчас важно вакцинироваться, это единственный путь к защите, — отметил специалист.

Альтштейн добавил, что если россияне начнут сейчас массово вакцинироваться, то заболеваемость коронавирусом не сможет упасть сразу, так как антитела выработаются лишь через некоторое время. Но если этого не сделать вовсе, то текущая ситуация сохранится на годы, приводит его слова РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице не планируют вводить локдаун из-за сложной ситуации с COVID-19.

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