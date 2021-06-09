Сергей Собянин: В Москве не планируют вводить локдаун из-за сложной ситуации с COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичные власти не планируют вводить в Москве локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 9 июня.

По его словам, на текущей стадии правительство считает, что в Москве с COVID-19 можно справиться без ввода локдауна.

Глава города добавил, что ситуация с коронавирусом в столице остается сложной. Сергей Собянин заявил, что в клиниках города расширяется число коек. Кроме того, в ближайшие дни для пациентов с коронавирусом откроют еще несколько больниц, передает РИА Новости.

Напомним, 9 июня сообщалось, что московские врачи вылечили еще 2311 пациентов от COVID-19 за сутки. За последние 24 часа в Москве подтвердили еще 4124 новых случая заражения, госпитализированы были 1539 человек, 58 пациентов скончались.

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