Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников

Иван Юминов

Город

Столичные власти разрешили отстранять без зарплаты работников, которые отказались от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов после встречи с властями города в четверг, 17 июня.

— Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас (предпринимателей — прим. «ВМ») наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации, — приводит слова Миронова ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов.

Читайте также:
коронавирусВласти Москвывакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте