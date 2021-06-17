Власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников

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Столичные власти разрешили отстранять без зарплаты работников, которые отказались от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов после встречи с властями города в четверг, 17 июня.

— Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас (предпринимателей — прим. «ВМ») наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации, — приводит слова Миронова ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов.