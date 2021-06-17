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Компания Victoria’s Secret отказалась от своих «ангелов», на место которых придут женщины, известные своими достижениями, а не фигурой. Об этом рассказал гендиректор компании Мартин Уотерс в четверг, 17 июня.

На протяжении десятилетий роскошные наряды бренда представляли на подиумах классические модели, однако теперь Victoria’s Secret решила сменить ракурс. Новыми «ангелами» станут футболистка Меган Рапино, актриса Приянка Чопра Джонас, адвокат Палома Эсслер, беженка из Южного Судана Адут Акеч и другие женщины.

— Когда менялся мир, мы слишком медленно реагировали. Нам нужно было перестать думать о том, чего хотят мужчины, и начать думать о том, чего хотят женщины, — отметил Мартин Уотерс.

По его словам, компания планирует стать глобальным защитником прав женщин и их возможностей. Подобный шаг бренда является попыткой переосмыслить значение сексуальности, пишет издание The New York Times.