Тележурналист Баженов призвал использовать видеомониторинг для наблюдения за экологией

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Лидер общественного движения Тимофей Баженов прокомментировал инициативу правительства страны по созданию единой системы видеонаблюдения в России.

— Помимо сокращения преступности, единая система видеокамер поможет в недалеком будущем существенно улучшить экологическую обстановку в стране, — уверен Тимофей Баженов.

Он добавил, что для решения задачи по предотвращению возникновения стихийных несанкционированных свалок требуется, помимо городских улиц, установить видеоконтроль во всех парках и лесных массивах, в поймах рек и на берегах водоемов Москвы и Подмосковья.

— Эта мера прежде всего улучшит пожаробезопасность территорий. В случае возникновения пожар будет вовремя замечен и ликвидирован еще до масштабного распространения огня. Также видеомониторинг даст возможность контролировать движение автотранспорта и выявлять людей и организации, которые нелегально выбрасывают мусор, — сказал Тимофей Баженов.

В столице система «Безопасный город» действует уже несколько лет. В прошлом году видеокамеры помогли раскрыть 5 тысяч преступлений — это почти на 20 процентов больше, чем в 2019 году. Среди раскрытых в 2020-м с помощью видеомониторинга преступлений — 40 убийств и 129 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 500 грабежей и 2,7 тысячи краж.

Телеведущий Тимофей Баженов рассказал, что идентификация личности преступников осуществляется с помощью современных технологий распознавания лиц. Искусственный интеллект, который используется для обработки видео, определяет граждан, находящихся в розыске, помогает найти автомобили, которые числятся в угоне, и ловить нарушителей правопорядка.