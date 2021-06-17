Запись на вакцинацию от коронавируса выросла в Москве в три раза

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Запись на вакцинацию от коронавируса в столице выросла в три раза по сравнению с предыдущими показателями. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 июня.

— В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было. Но это все равно недостаточные объемы, — рассказал глава города.

Мэр выразил надежду, что объемы вакцинации в городе будут ежедневно расти, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин в среду, 16 июня, подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов.