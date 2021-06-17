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Нурмагомедов назвал максимальный результат для сборной России на Евро-2020
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Нурмагомедов назвал максимальный результат для сборной России на Евро-2020

Анастасия Волоснова

Спорт

Максимальным результатом для сборной России по футболу на Евро-2020 станет выход из группы. Об этом в четверг, 17 июня, рассказал российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов.

По его словам, в российской команде в настоящее время нет лидера. Нурмагомедов уточнил, что даже если формально лидер присутствует, он не выполняет своих функций.

По словам бойца, нынешняя сборная России по футболу не является сильнейшей в истории страны. Однако Нурмагомедов подчеркнул, что среди футболистов у него есть друзья, поэтому он не хотел бы критиковать национальную команду, пишет Prosports.kz.

В первой игре 11 июня российская сборная уступила Бельгии со счетом 0:3. Вторая встреча российских и финских футболистов состоялась 16 июня. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу России. Отличился полузащитник российской команды Алексей Миранчук, забивший гол на 45-й минуте.

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