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Захарова заявила, что Москва работает над международным признанием «Спутника V»
Фото: roscongress / Елена Разина

Захарова заявила, что Москва работает над международным признанием «Спутника V»

Анастасия Волоснова

Общество

Москва ведет работу над международным признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в четверг, 17 июня, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Над этим работают... А как же, безусловно, — отметила Захарова в интервью RTVI.

В МИД РФ также сообщали, что Москва планирует сотрудничать с Минском по другой российской вакцине от коронавируса — «ЭпиВакКороне». Образцом для совместной работы России с Белоруссией в рамках борьбы с COVID-19 стал «Спутник V».

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