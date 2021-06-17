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Спасатели МАЦ помогли ребенку, запертому в автомобиле на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба МАЦ

Спасатели МАЦ помогли ребенку, запертому в автомобиле на юго-западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Бартеневская улица, 39 Карта всех событий

Спасатели достали девятимесячного малыша из автомобиля на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Московском авиацентре (МАЦ) в четверг, 17 июня.

— В автомобиле на переднем пассажирском сиденье лежал и плакал ребенок. Скорее всего, он сам нажал на замки, поэтому мама, находившаяся рядом с машиной, не могла открыть ее, — рассказал старший смены СПАСО Антон Русанов.

Инцидент произошел на Бартеневской улице, дом 40. Уточняется, что двери не получилось вскрыть, поэтому решено было разбить заднее стекло. Ребенка вытащили и передали матери, помощь врачей не понадобилась.

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