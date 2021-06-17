Алиса Вокс требует 20 миллионов рублей от Сергея Шнурова за совместные песни

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Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, считает, что бывший босс, Сергей Шнуров, ее обманывает. Артистка решила судиться с ним из-за нескольких композиций.

Алиса Вокс утверждает, что 39 песен, включая легендарный «Экспонат», были написаны в соавторстве с ней. Однако деньги за них получает только Сергей Шнуров.

Досудебную претензию певица уже направила в ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК», и ООО «Первое музыкальное издательство». По словам артистки, ей «задолжали» около 20 миллионов рублей. Вместе с тем реакции от Сергея Шнурова еще не последовало.

Кроме того, Алиса Вокс заявила, что Сергей Шнуров заставлял ее делать неприятные вещи. В частности, раздеться на сцене, отметила она в интервью на YouTube-канале «Изнанка. Женщины».