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Троицкая родительская суббота: священник рассказал, что можно и чего нельзя делать в этот день
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Троицкая родительская суббота: священник рассказал, что можно и чего нельзя делать в этот день

Рафаэль Залян

Общество

Троицкая родительская суббота в 2021 году будет 19 июня. В этот день церковь призывает всех христиан вспомнить и помолиться об усопших родных и близких.

Как отметил в беседе с «Вечерней Москвой» священник и иерей Борис Гусев, традиция «совершать поминовение всех усопших христиан от века скончавшихся» существует очень давно.

— Еще с глубокой древности мы с вами это делали. И молились не только о ныне живущих чадах Церкви Христовой, но и о тех, кто уже закончил свой земной путь. Таким образом мы заботимся о тех, кто ушел в мир иной, кто нуждается в наших молитвах, чтобы облегчить их участь, — сказал священник.

На Родительскую субботу, по его словам, верующие приходят в храмы, посещают кладбища. В церквях в этот день проводят специальные службы. Чтобы помянуть умерших, еще в пятницу записки с их именами передают священнослужителям, а также проводят общую панихиду, заупокойную божественную литургию и произносят проповеди.

— Обращение с просьбами к господу считается благодатью в этот день. Молитва помогает спасти души умерших, — сказал священник.

На Троицкую родительскую субботу убираются на могилах родственников — можно поменять венки, высадить цветы и кустарники. Часто на кладбище, как заметил собеседник «ВМ», устраивают поминальные обеды, но это языческая традиция, которую церковь осуждает. Лучше провести обед дома. Можно на кладбище зажигать церковные свечи и от души произносить молитвы.

В этот день верующие приносят в храм продукты, чтобы освятить, после чего раздают в качестве милостыни нуждающимся.

Чего нельзя делать

В Родительскую субботу, по словам священнослужителя, нужно делать перерыв в хозяйственных делах. Осуждает церковь и тех, кто просто шьет или вяжет.

— А поминальный обед должен быть скромным. Пышные застолья и чревоугодничество недопустимы, — сказал иерей.

Грехом будут считаться сквернословие и ссоры, а также нелицеприятные высказывания в адрес усопшего.

— Есть плохая привычка поливать могилу спиртным. Такое поведение — явный признак неуважительного отношения к усопшему. Из-за алкоголя душа мучается, поэтому не стоит так делать, — предупредил священник.

Вместо этого, как посоветовал собеседник «ВМ», лучше оставить сладости возле надгробия. Священник добавил, что любые увеселительные мероприятия в этот день под запретом.

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